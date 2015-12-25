Каким должен быт подарок на торжество?

Новый год.

Волшебный праздник, от которого все ждут чуда. Подарите близким в Новый год яркий, незабываемый презент, олицетворяющий вход в новую жизнь. С помощью новогоднего подарка необходимо заставить человека забыть о горестях, оставшихся в прошлом году и стимулировать оптимизм и веру в лучшее. Идеальным вариантом для новогоднего празднования считаются часы напольные с боем. Преподнося их, можно пожелать, чтобы все невзгоды рассеялись как туман под бой домашних напольных часов в тандеме с боем кремлевских курантов. Напольные интерьерные часы очень символичны в качестве подарка – они должны принести в дом уют и достаток. Благодаря различному дизайну практичных аксессуаров, напольные часы отлично впишутся в интерьер яркой детской комнаты, солидной гостиной, спальни в стиле hi-tech, классической столовой и других помещений.

День рождение руководителя.

Если предполагается преподносить подарок от всего коллектива, тогда лучше выбрать дорогой, презентабельный презент, которым директор сможет разнообразить внешний вид своего кабинета. Отличным вариантом также считаются напольные часы, выполненные из натурального дерева и выкрашенные в тон мебели.

Если же подарок директору индивидуальный, то он не должен быть слишком дорогим, чтобы не расценивался как подхалимаж или взятка. В этом случае прекрасно подойдет шкатулка для хранения наручных часов. Стильный музыкальный бокс обязательно привнесет в кабинет руководителя яркий штрих, подчеркивающий его статус.

Подарок для возлюбленной.

Любимой девушке, вне зависимости от торжества, рекомендуем женские часы купить в подарок. Зная ее характер, предпочтения и любимый стиль в одежде, вы без труда подберете элегантный наручный аксессуар, который она сможет носить ежедневно, вспоминая о том, кто его преподнес.

В случае особенно важного для вашей совместной жизни праздника, принято дарить женщинам и ювелирные украшения. Причем, они не обязательно должны быть изготовлены из золота. Серебряные изделия также считаются достойным презентом, особенно если инкрустированы драгоценными камнями.

Презент родителям.

Показать родителям, насколько вы их цените и насколько благодарны, можно при помощи настенных часов. Люди в возрасте очень ценят комфорт и домашнее тепло. Интерьерные часы, расположенные в кухне, в прихожей, над камином и в других комнатах обязательно оживят интерьер и сделают его более уютным. Также, родители очень обрадуются тематический гравировке на аксессуаре и нежной открытке, вложенной в коробку с настенными часами. Такие милые детали напомнят им о том времени, когда вы в детстве ничего, кроме своих рисунков и поделок не дарили.

Подарок для ребенка.

Обычно родители порываются преподнести своему чаду полезный подарок, а дети, сопротивляясь, настаивают на игрушках. Достичь некоторого компромисса возможно, подарив ребенку на праздник стильные наручные часы с любимым персонажем или просто с красивым изображением в ярких тонах. Подобный аксессуар практичный, развивающий и очень нравится детворе. Ни один мальчишка не откажется от наручного прибора, с помощью которого он не только сможет научиться считывать время, но и приблизится по семейному статусу к своему отцу (дети так любят копировать взрослых), а девчонке особенно приятно будет ходить в часиках, напоминающих мамины ювелирные украшения.

Презент на торжество для мужчины.

Лучше и не придумаешь, чем солидные, точные и надежные мужские часы в подарок представителю сильного пола. Если ваш избранник деловой мужчина, ему подойдут респектабельные швейцарские часы в классическом стиле. Активному представителю противоположного пола и любителю экстрима не обойтись без противоударной модели с множеством дополнительных функций (секундомер, защита от грязи, водостойкость, будильник, компас). Еще интересные варианты для мужчин предлагает японская фирма Касио, в ассортименте которой есть наручные часы для рыбаков, охотников, туристов.