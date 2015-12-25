Картонные книжки лучше развивают детей, чем дорогие электронные игрушки

В эксперименте приняли участие 26 семей с детьми возрастом от 10 до 16 месяцев. Родители получили три набора игрушек: электронные (детский компьютер и мобильный телефон), традиционные (кубики, пирамидки и деревянные пазлы) и картонные книжки-малышки с названием и изображением домашних животных, цветов и фигур. Взрослым было предложено поиграть с детьми в привычной манере, используя разные наборы игрушек. Исследование показало, что, используя первый набор игрушек, родители меньше разговаривают с детьми и почти не обращаются к вопросно-ответной форме. Дети также менее стараются подражать речи взрослых, в отличие от игр с книжками.