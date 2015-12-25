МОТИВ найти клад

МОТИВ решил привнести немного авантюризма в жизнь тагильчан. Знаменитый квест #НайдиМОТИВ приходит в наш город. Каждую неделю в Екатеринбурге оператор прячет клад, и любой желающий может его найти. Но в преддверии Нового года МОТИВ решил сделать подарок и абонентам в других городах области, в том числе и в Нижнем Тагиле.

Карт в бутылках и одноглазых пиратов не будет. Весь процесс кладоискательства осовременен. Подсказки о местонахождении тайника появятся в ближайшую субботу в 11:00 в официальных группах МОТИВ в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники и Facebook. В кладе — современное «сокровище», смартфон TurboPhone4G. Чтобы найти его, нужно подписаться на МОТИВ в любой из социальных сетей, разгадать загадки и первым добраться до клада.

МОТИВ очень любит и хорошо знает Урал, ведь это — наша Родина. Мы решили проверить и знания наших абонентов. Подсказки о месте клада будут включать загадки об истории городов и их знаковых местах. Поэтому, чтобы найти сокровища от МОТИВ, нужно быть настоящим уральцем рассказала Алена Ярушина, пресс-секретарь компании МОТИВ.