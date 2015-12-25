Не только танки: под Нижним Тагилом построят первый в России центр испытания беспилотных аппаратов

НТИИМ был выбран не случайно. После анализа инфраструктуры и технических возможностей он оказался наиболее подходящим на эту роль.

Уже сейчас выделено 15 миллионов рублей на разработку технического задания и проекта по конструированию и испытанию беспилотников на имеющейся технологической базе. В 2016 году объём инвестиций на освоение этого проекта вырастет до 300 миллионов.

К 2020 году планируется создание самостоятельного центра разработки и испытания беспилотников, который будет базироваться на аэродроме «Салка» под Нижним Тагилом. Для его строительства только в 2017 году будет выделено порядка 1,5 млрд. рублей.

Испытания первых отечественных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пройдут уже в 2016 году. НТИИМ располагает не только аэродромом, но и самым большим в мире полигоном для испытания боеприпасов. Это позволит проводить испытания и лётных характеристик, и боевых.

О БПЛА стали много говорить в последнее время, но появились они давно. Это случилось ещё в 50-е годы в США. Первоначально они использовались исключительно в военных целях. Это не только разведка, но и нанесение ударов с воздуха. Впрочем, нашли себя БПЛА и в гражданском секторе. Их используют в геодезии, разведке областей, в качестве игрушек и в охране правопорядка. В Нижнем Тагиле они используются для наблюдения за лесными массивами, это позволяет ловить «чёрных» лесорубов и своевременно выявлять лесные пожары. За рубежом беспилотники планируют массово использовать для доставок посылок к адресату.