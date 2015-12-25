Подведены итоги деятельности корпорации УВЗ в 2015 году (ФОТО)

В своем выступлении первый заместитель генерального директора Юрий Бодяев подчеркнул, что накопленный запас прочности позволил УВЗ достойно перенести все негативные внешнеэкономические факторы, связанные с отсутствием рынка подвижного состава, девальвацией рубля, введением санкций против корпорации, дефицитом на финансовых рынках.

Вместе с тем, нам удалось выполнить одну первостепенную задачу, - также отметил Бодяев. - Удалось сохранить кадровый потенциал, не допустить массовых сокращений персонала.

Численность работников интегрированной структуры в текущем году составила 68 000 человек. Затраты на социальное развитие группы компаний – более 1 млрд. рублей, из них около 545,3 млн. рублей - на содержание объектов социального назначения.

В 2015 году деятельность корпорации характеризовалась активным участием в выполнении заданий государственного оборонного заказа, который был выполнен «добросовестно, строго в установленные сроки и в полном объеме». Основными стали мероприятия по подготовке производства к выпуску изделий семейства «Армата», «Коалиция-СВ» и специальной пожарной машины.

Мы обеспечили демонстрацию новых образцов военной техники на юбилейном Параде Победы в Москве. Несомненно, это наш общий успех! -- подчеркнул первый заместитель гендиректора УВЗ.

Также, по его словам, велась большая работа по изготовлению и поставке современных и перспективных образцов ВВТ и имущества. Модернизировано и отремонтировано около 1300 единиц вооружения. Впервые за 15 лет осуществлена поставка двухзвенного гусеничного тягача ДТ-10ПМ. Шло масштабное послепродажное сопровождение вооружения и техники в воинских частях. Кроме того, корпорация исполняла контракты по экспорту на общую сумму более 100 млрд рублей.

В 2015 году активная работа по поиску новых иностранных рынков сбыта велась и для гражданской продукции. В числе государств, с которыми корпорация УВЗ вела тесное сотрудничество на разных этапах Вьетнам, Иран, Куба, Индия и другие.

Работа на перспективных рынках, поиск новых партнеров и уже заключенные долгосрочные контракты - это тот фундамент, который позволит нам сформировать оптимальную программу развития всех предприятий, входящих в интегрированную структуру корпорации, - отметил генеральный директор УВЗ Олег Сиенко. - В 2016 году предстоит большая работа по дальнейшему развитию корпорации, ее финансовому оздоровлению. По созданию перспективной продукции как гражданского, так и специального назначения, укреплению внутренних кооперационных связей.