Роскомнадзор тестирует систему контроля за интернет-СМИ

Система автоматического сбора и анализа контента во всех онлайн-СМИ начала работу в 19 регионах России, с ее помощью Роскомнадзор ищет противозаконные материалы на сайтах новостных изданий. Сейчас система работает в тестовом режиме, но до конца 2016 года проект будет полностью завершен и заработает во всей стране. Об этом «Известиям» заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Аналитическое ядро — в Главном радиочастотном центре. К концу 2016 года проект будет полностью завершен. Информация на сегодняшний день идет из 19 регионов, — рассказывает Журов. — Количество выявленных нарушений увеличилось минимум вдвое. Мы стараемся не наказывать, поскольку эта система новая. Мы призываем устранять нарушения, и я думаю, это приведет к улучшению качества всех СМИ на всей территории РФ.

Сегодня деятельность редакций и журналистов регламентируется законом «О СМИ», где в ст. 4 есть перечисление запрещенной к публикации информации. СМИ должны не допускать материалов, содержащих «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань». Кроме того, запрещено распространять информацию «о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, пропаганда каких-либо преимуществ использования отдельных наркотических средств, психотропных веществ».

В 2013 году Роскомнадзор обратился в Институт русского языка РАН за разъяснением, что считать нецензурной бранью. По результатам исследования было принято определение, что матом считаются четыре слова русского языка и производные от них: «нецензурное обозначение мужского полового органа, нецензурное обозначение женского полового органа, нецензурное обозначение процесса совокупления и нецензурное обозначение женщины распутного поведения, а также все образованные от этих слов языковые единицы».

Когда Роскомнадзор фиксирует нарушение, он выносит СМИ предупреждение. Два предупреждения в течение года дают надзорному ведомству полномочия обратиться в суд за отзывом лицензии у данного СМИ. Кроме того, в ст. 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации») указана ответственность за нарушение ст. 4 закона «О СМИ». В зависимости от вида нарушения, может быть выписан штраф на сумму от 5 тыс. до 1 млн рублей.

Жаров рассказал, что новый программно-аппаратный комплекс Роскомнадзора анализирует, кроме основного текста, еще комментарии и форумы.

В соответствии с решением Верховного суда мы, если выявляем комментарии [с запрещенной информацией], то информируем СМИ и они должны в течение 24 часов удалить. И все удаляют отмечает Жаров.

Программно-аппаратный комплекс Роскомнадзора анализирует текстовую составляющую сайтов. Если там есть мультимединые файлы, он анализирует их описание — и, если считает, что там есть запрещенная информация, то отправляет данные для «ручной» проверки аналитику надзорного ведомства.

Ранее Роскомнадзор планировал начать мониторинг экстремистских материалов по всему интернету. Но от этой идеи было решено отказаться.

Мы пришли к выводу, что при текущем положении с бюджетным финансированием мы замахнуться на интернет не можем, — говорит Жаров. — Мы анализируем интернет-СМИ. Мы не трогаем всё остальное пространство [интернета].