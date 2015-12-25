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В Свердловской области 93 водителя поплатились за дачу взяток сотрудникам ГИБДД
Сюжеты:
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В Свердловской области 93 водителя поплатились за дачу взяток сотрудникам ГИБДД

25 декабря 2015, 14:50ОбществоДенис Таратонов
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