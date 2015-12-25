В Свердловской области 93 водителя поплатились за дачу взяток сотрудникам ГИБДД

Половина попыток подкупа пришлась на Екатеринбург, что, впрочем, неудивительно, учитывая численность его населения. Провинившиеся водители наказывались деньгами: им назначались значительные денежные штрафы. Чтобы понимать о каких суммах идёт речь, редакция приводит пример из Нижнего Тагила.

В июне этого года тагильский водитель дал взятку в размере 1 тысячи рублей. Ей он пытался убедить инспектора ГИБДД не привлекать к его к административной ответственности за нарушение правил расположения автомобиля на дороге. По решению суда ему пришлось расстаться с 30 тысячами рублей.

Впрочем, не всегда сотрудники полиции отказываются от взятки. Если говорить не только о ГИБДД, то можно вспомнить о том, как в сентябре был задержан сотрудник ФСИН за получение взятки в размере 210 тысяч рублей.

В полиции идёт борьба с подобными явлениями, которые наносят ущерб имиджу полиции. Не последнюю роль в этом могут сыграть и граждане Нижнего Тагила. Если на дороге вас пытались принудить к даче взятки или вам известен факт взяточничества, то сообщите об этом в Госавтоинспекцию по телефонам: (343) 358-70-71, 358-71-61.