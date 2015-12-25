В Свердловской области 93 водителя поплатились за дачу взяток сотрудникам ГИБДД
Полиция Свердловской области сообщила о том, что за 2015 год ею было зафиксировано 119 попыток дать взятку сотруднику ГИБДД. После проведения соответствующих проверок уголовные дела были начаты по 93 из них.
Половина попыток подкупа пришлась на Екатеринбург, что, впрочем, неудивительно, учитывая численность его населения. Провинившиеся водители наказывались деньгами: им назначались значительные денежные штрафы. Чтобы понимать о каких суммах идёт речь, редакция приводит пример из Нижнего Тагила.
В июне этого года тагильский водитель дал взятку в размере 1 тысячи рублей. Ей он пытался убедить инспектора ГИБДД не привлекать к его к административной ответственности за нарушение правил расположения автомобиля на дороге. По решению суда ему пришлось расстаться с 30 тысячами рублей.
Впрочем, не всегда сотрудники полиции отказываются от взятки. Если говорить не только о ГИБДД, то можно вспомнить о том, как в сентябре был задержан сотрудник ФСИН за получение взятки в размере 210 тысяч рублей.
В полиции идёт борьба с подобными явлениями, которые наносят ущерб имиджу полиции. Не последнюю роль в этом могут сыграть и граждане Нижнего Тагила. Если на дороге вас пытались принудить к даче взятки или вам известен факт взяточничества, то сообщите об этом в Госавтоинспекцию по телефонам: (343) 358-70-71, 358-71-61.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru