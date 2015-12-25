«Яндекс» рассказал, сколько минут россияне празднуют Новый год

Кроме того, как отмечают в «Яндексе», очень заметным в поисковой статистике является момент наступления Нового года. Примерно за пять минут до полуночи число запросов резко падает, однако уже к 0:40 поток посетителей восстанавливается. Таким образом, активное празднование Нового года в нашей стране, по данным поисковика, составляет около 45 минут.

Также в «Яндексе» заметили, что 31 декабря каждый шестой запрос к поисковой машине так или иначе связан с праздниками. Большинство людей ищут поздравления, рецепты новогодних блюд, гороскопы на следующий год и традиционные новогодние фильмы.