«Яндекс» рассказал, сколько минут россияне празднуют Новый год
Накануне Нового года пользователи «Яндекса» обращаются к поиску реже, чем в другие дни декабря. Об этом свидетельствуют данные, полученные сотрудниками компании. Согласно статистике, количество запросов снижается на 25 процентов по сравнению со средними показателями выходных дней, и на 25 процентов по сравнению с будними днями.
Кроме того, как отмечают в «Яндексе», очень заметным в поисковой статистике является момент наступления Нового года. Примерно за пять минут до полуночи число запросов резко падает, однако уже к 0:40 поток посетителей восстанавливается. Таким образом, активное празднование Нового года в нашей стране, по данным поисковика, составляет около 45 минут.
Также в «Яндексе» заметили, что 31 декабря каждый шестой запрос к поисковой машине так или иначе связан с праздниками. Большинство людей ищут поздравления, рецепты новогодних блюд, гороскопы на следующий год и традиционные новогодние фильмы.
Наиболее важными темами в запросах накануне Нового года становятся организация праздника и кулинария, при этом интерес к темам работы и образования практически пропадает. В то же время резко растет популярность запросов, связанных с музыкой и телешоу.