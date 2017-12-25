Бабушка из Карпинска снята с очереди на жилье после 16 лет ожидания

Пенсионерку из Карпинска, живущую в разваливающемся доме, сняли с очереди на жилье через 16 лет ожидания. Комиссия признала ее дом слишком большим.

79-летняя жительница Карпинска сейчас проживает в бревенчатом доме на две семьи. По словам пенсионерки, в стенах ее жилья - крупные щели, пол проваливается, а крыша протекает. Из второй половины дома соседи давно переехали.





В очередь на получение квартиры женщину поставили еще в 2001 году, но за 16 лет пенсионерка так ничего и не получила. В 2016 году женщина пошла в администрацию с просьбой признать ее дом непригодным для жизни. Она предоставила справку из БТИ, где сказано, что ее дом изношен на 74%. При этом, согласно документу, износ фундамента дома составляет 80 процентов, а состояние стен и крыши дома плачевное.





Однако по решению комиссии пенсионерку не признали нуждающейся, так как она живет на площади 24,6 кв. м. Согласно местному закону, малоимущими признаются только лица, имеющие жилую площадь меньше 12 кв. м.





Пенсионерке предложили отремонтировать дом или продать его. Но, как утверждает женщина, на ремонт нужно потратить не меньше миллиона рублей, а от продажи такого жилья можно выручить около 200 000.

После обращения в суд женщину поддержали, а решение мэрии признали незаконным.



Однако в списке на получение жилья, опубликованном в конце 2017 года, женщина не значится. В администрации заявили, что ее исключили из очереди, так как она не признана малоимущей, пишет Ura.ru.