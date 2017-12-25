Часть Нижнего Тагила осталась без электричества из-за аварии на РЖД (ВИДЕО)

На прошлой неделе произошло резкое отключение электричества на Тагилстрое в Нижнем Тагиле. Причиной стала авария на подстанции РЖД.

Электричество было отключено во всем микрорайоне на 40 минут. Из-за этого были сорваны уроки в школе № 144, а также занятия в детских садах № 58 и № 72.





Как оказалось, причиной ЧП стала авария на подстанции предприятия «Российские железные дороги». При этом муниципалитет не был поставлен в известность. Как заявил общественный деятель Никита Чапурин, РЖД редко сообщают в мэрию о проблемах на подстанциях.





Теперь главе Тагилстроевского района предстоит разобраться в произошедшем по поручению заместителя главы города Владислава Пинаева. Как заявили в мэрии, работа любого социального объекта должна проводиться без простоев. При необходимости в отношении предприятия пойдет претензионная работа, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».



