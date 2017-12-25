-9
Свердловская область
Нижний Тагил
-9
ночь: -10
утро: -10
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.20 - 0.12
EUR 69.09 - 0.04
Новости Нижнего Тагила

Часть Нижнего Тагила осталась без электричества из-за аварии на РЖД (ВИДЕО)

25 декабря 2017, 16:10Добавить новость
авария,город,Нижний Тагил,проверка,школа,электричество,РЖД,пинаев,Тагилстроевский район
На прошлой неделе произошло резкое отключение электричества на Тагилстрое в Нижнем Тагиле. Причиной стала авария на подстанции РЖД.

Электричество было отключено во всем микрорайоне на 40 минут. Из-за этого были сорваны уроки в школе № 144, а также занятия в детских садах № 58 и № 72.

Как оказалось, причиной ЧП стала авария на подстанции предприятия «Российские железные дороги». При этом муниципалитет не был поставлен в известность. Как заявил общественный деятель Никита Чапурин, РЖД редко сообщают в мэрию о проблемах на подстанциях.

Теперь главе Тагилстроевского района предстоит разобраться в произошедшем по поручению заместителя главы города Владислава Пинаева. Как заявили в мэрии, работа любого социального объекта должна проводиться без простоев. При необходимости в отношении предприятия пойдет претензионная работа, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».

Видео: телекомпания «Тагил-ТВ»
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Произошла коммунальная авария? Хотите пожаловаться на управляющую компанию? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Многочисленные нарушения найдены в работе ДЮСШ «Тагилстрой» в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
14 декабря, 16:30
1 0
Трое нарушителей задержаны в Нижнем Тагиле за четыре часа рейда
29 ноября, 08:00
4 3
164 тагильчанина приняли участие в ежегодном «Географическом диктанте» (ФОТО)
28 ноября, 10:00
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 751
Подписаться на новости