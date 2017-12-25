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Новости Нижнего Тагила

Главный ревизор Красноуфимска уволена из-за сокрытия доходов мужа

25 декабря 2017, 23:05Добавить новость
город,деньги,Свердловская область,чиновники,Красноуфимск,ревизор,городская дума,доверие
Председателя контрольно-ревизионной комиссии городской Думы Красноуфимска уволили после утраты доверия. Поводом стало сокрытие доходов мужа, с которым главный ревизор города состоит в браке с 2011 года.

Прокуратура Свердловской области по результатам проверки деятельности контрольно-ревизионной комиссии городской Думы Красноуфимска потребовала уволить с занимаемой должности начальника комиссии.

Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», в ходе прокурорской проверки стало известно, что главный ревизор города не сообщала о доходах мужа, с которым находится в браке с 2011 года.

Кроме того, следователи установили, что она наняла его для проведения ремонта в одном из казённых учреждений Красноуфимска, но никому не сообщила о возникшем конфликте интересов.


Женщину уволили с занимаемой должности с формулировкой «утрата доверия».

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