Главный ревизор Красноуфимска уволена из-за сокрытия доходов мужа

Председателя контрольно-ревизионной комиссии городской Думы Красноуфимска уволили после утраты доверия. Поводом стало сокрытие доходов мужа, с которым главный ревизор города состоит в браке с 2011 года.
Прокуратура Свердловской области по результатам проверки деятельности контрольно-ревизионной комиссии городской Думы Красноуфимска потребовала уволить с занимаемой должности начальника комиссии.
Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», в ходе прокурорской проверки стало известно, что главный ревизор города не сообщала о доходах мужа, с которым находится в браке с 2011 года.
Кроме того, следователи установили, что она наняла его для проведения ремонта в одном из казённых учреждений Красноуфимска, но никому не сообщила о возникшем конфликте интересов.
Женщину уволили с занимаемой должности с формулировкой «утрата доверия».