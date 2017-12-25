Главный ревизор Красноуфимска уволена из-за сокрытия доходов мужа

Прокуратура Свердловской области по результатам проверки деятельности контрольно-ревизионной комиссии городской Думы Красноуфимска потребовала уволить с занимаемой должности начальника комиссии.



Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», в ходе прокурорской проверки стало известно, что главный ревизор города не сообщала о доходах мужа, с которым находится в браке с 2011 года.



Кроме того, следователи установили, что она наняла его для проведения ремонта в одном из казённых учреждений Красноуфимска, но никому не сообщила о возникшем конфликте интересов.



Женщину уволили с занимаемой должности с формулировкой «утрата доверия».