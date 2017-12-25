Ксения Собчак предложила отменить запрещенные для жительниц России профессии

23 декабря телеведущая Ксения Собчак, которая планирует выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в марте 2018 года, представила общественности избирательную программу, получившую название «123 трудных шага».



Как передают «Новые известия», к пунктам программы у интернет-сообщества возник ряд вопросов. В частности, в 93-м пункте Ксения Анатольевна предлагает ликвидировать разницу в оплате труда и карьерном росте между мужчинами и женщинами.



Сделать это она хочет путём отмены списка из 456 видов работ, которые запрещены для женщин на территории Российской Федерации. К таким профессиям относятся, например, дробильщик, вальщик леса, кузнец, литейщик и дистиллировщик ртути.



Идея нашла негативный отклик среди пользователей социальных сетей, которые предложили Ксении Собчак, которая является поклонницей натуральной кожи и меха, попробовать себя в роли работника, занятого на убое и свежевании крупного и мелкого рогатого скота.