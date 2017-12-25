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Новости Нижнего Тагила

Ксения Собчак предложила отменить запрещенные для жительниц России профессии

25 декабря 2017, 06:35Добавить новость
выборы,политика,работа,Россия,экономика,женщина,профессия,Собчак,выборы президента,избиратели
В предвыборной программе, которую представила Ксения Собчак содержится предложение ликвидировать разницу в оплате труда и карьерном росте между мужчинами и женщинами.

23 декабря телеведущая Ксения Собчак, которая планирует выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в марте 2018 года, представила общественности избирательную программу, получившую название «123 трудных шага».

Как передают «Новые известия», к пунктам программы у интернет-сообщества возник ряд вопросов. В частности, в 93-м пункте Ксения Анатольевна предлагает ликвидировать разницу в оплате труда и карьерном росте между мужчинами и женщинами.

Сделать это она хочет путём отмены списка из 456 видов работ, которые запрещены для женщин на территории Российской Федерации. К таким профессиям относятся, например, дробильщик, вальщик леса, кузнец, литейщик и дистиллировщик ртути.

Идея нашла негативный отклик среди пользователей социальных сетей, которые предложили Ксении Собчак, которая является поклонницей натуральной кожи и меха, попробовать себя в роли работника, занятого на убое и свежевании крупного и мелкого рогатого скота.

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