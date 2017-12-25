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Новости Нижнего Тагила

Переселенцы из аварийного жилья в Серове замерзают в новостройках

25 декабря 2017, 07:30Добавить новость
администрация,город,жкх,МЧС,Россия,Свердловская область,Серов,депутат,отопление
В Серове местные жители, переселенцы из аварийного жилья построек, жалуются на проблемы с отоплением в новостройках по улице Маяковского, 4 в посёлке Энергетиков. Об этом общественности в социальных сетях рассказал один из местных депутатов.

Поясняется, что жильцы стали жертвами конфликта между управляющей организацией и ресурсоснабжающей организацией «Серовэнерго». Руководитель управляющей компании уверяет, что ресурсники перекрыли доступ к теплоносителю. Представители УК затем самовольно открыли задвижку, но поступление тепла в квартиры продлилось недолго. После такой самодеятельности доступ к колодцу, где находилась задвижка, вообще был перекрыт. Послы попытки очередного подключения руководитель «Серовэнерго» вызвал полицию.

По заверению ресурсоснабжающей организации, управляющая компания не заключила договор по обеспечению теплом и до сих пор не платит по счетам. Однако он же уверяет, что тепло они у людей не выключали, так как это запрещено по закону.

Сейчас в адрес мэрии Серовского городского округа и ГУ МЧС по региону направлены обращения по ситуации. Депутат просит руководство округа вмешаться и не допустить оставления жильцов без тепла.


Добавим, что дом №4 по Маяковского был сдан в эксплуатацию в конце августа. На возведение жилья ушло более года, что, по мнению депутата и жильцов, очень долго, передает «Глобус.Серов».

 
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