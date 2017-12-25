Полицейские Свердловской области вернулись из командировки с Северного Кавказа (ФОТО)

Ранним утром 24 декабря на железнодорожный вокзал Екатеринбурга прибыл состав, в котором находились служащие сводного отряда свердловского гарнизона полиции.



Более 100 полицейских вернулись из служебной командировки на территории Северо-Кавказского федерального округа. На протяжении 6 месяцев правоохранители поддерживали порядок и стабильность в регионе.



По информации начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, на перроне служащих встретили жёны и члены семьи с цветами, воздушными шарами и плакатами.





В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о поощрении особо отличившихся во время боевой вахты представителей отряда. Теперь вернувшихся ожидает непродолжительный реабилитационный отпуск, по окончании которого они вновь приступят к исполнению служебных обязанностей в своих подразделениях, -- отметил временно исполняющий обязанности начальника главка генерал-майор внутренней службы Пётр Кривегин.



Напомним, что 21 декабря другой состав сводного отряда полиции области отправился на Северный Кавказ для несения боевой вахты. По информации полковника Горелых, полицейские успешно прибыли на место и приступили к должностным обязанностям.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области