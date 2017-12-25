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Новости Нижнего Тагила

Проверка ИП по прокату лошадей начата после травмы пешехода в центре Нижнего Тагила

25 декабря 2017, 16:30Добавить новость
ГИБДД,город,дорога,Нижний Тагил,полиция,травма,театральная площадь,катание на лошадях,лошадь,гужевая повозка,проверка

Полиция проверит индивидуального предпринимателя по заявлению тагильчанки, получившей травму от лошади на Театральной площади в Нижнем Тагиле. В ходе проверки может быть установлено, что прокат лошадей находился вне территории, разрешенной постановлением администрации города. 

Полиция Нижнего Тагила начала проверку по заявлению женщины, которая обратилась в травмпункт после прогулки с внуками возле Драматического театра. Жительница города возвращалась с детьми из театра. Неподалеку оказывались услуги по катанию на лошадях. Женщину лягнула лошадь, которую вели мимо, и она испугалась хлопка фейерверка. При обращении в травмпункт, медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга и травму шеи.

  

В полиции Нижнего Тагила сообщили, что по заявлению о травмировании женщины проводится проверка. Помимо факта получения травмы будет проверено, находились ли животные на территории, отведенной Постановлением Администрации города.

 

 Заявление принято в ОП №16, проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, после проверки будет принято решение. Также Постановлением Администрации города установлены специальные места для катания на животных. Место стоянки с животными могло быть не на обозначенной постановлением территории, -- сообщили в УВД Нижнего Тагила.

 

Напомним, в 2015 году на улицах появились дорожные знаки, запрещающие движение на гужевых повозках в центре города. В ГИБДД Нижнего Тагила пояснили, какие виды езды с участием животных считаются противоправными.  

 

Если правонарушение совершено гужевой повозкой, то оно может быть выявлено сотрудниками ГАИ. Но не только – сотрудники полиции также могут составить протокол о правонарушении. Движение гужевой повозки по тротуару, либо под знак – падают под эти правонарушения. Верховая езда и просто движение животного не попадает под категорию транспортных средств, -- сообщили в отделении пропаганды ГИБДД. 

 

По рассказу дочери пострадавшей женщины, сегодня она посещает врачей.

 

Мама сегодня по больницам ездит, тяжело, все болит. От индивидуального предпринимателя, владельца лошади, к нам никто не обращался, -- рассказала родственница тагильчанки. 

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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