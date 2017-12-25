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Новости Нижнего Тагила

Уборщица получит 50 тысяч рублей от свердловского метро за травму руки

25 декабря 2017, 13:30Добавить новость
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Суд Екатеринбурга взыскал с городского метрополитена компенсацию травмированной работнице.

Как сообщает Накануне.RU, 50 тысяч рублей будет обязан выплатить свердловский метрополитен своей работнице, которая получила травму, выполняя служебные обязанности.

Свердловская прокуратура установила, что 8 февраля 2017 года машинист уборочных машин ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» сломала руку, находясь на рабочем месте. Травма оказалась серьезной: был поврежден нерв. Женщина много дней провела на больничном.

В суде было доказано, что полученная травма является следствием недостаточного обеспечения со стороны руководства безопасности при организации работы.

Верх-Исетский суд Екатеринбурга удовлетворил иск прокуратуры и обязал работодателя выплатить денежную компенсацию в размере 50 тысяч рублей травмировавшейся женщине.

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