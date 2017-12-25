Штраф грозит священнику за ремонт сельской церкви в Свердловской области (ВИДЕО)

Здание храма в Липовском имеет солидный возраст, оно было построено в 30-е годы 19 века. В годы советской власти здание использовали в основном как склад, а с 50-х годов оно и вовсе стояло заброшенным. К 2011 году от него остались практически одни голые кирпичные стены без пола и с грозившей рухнуть крышей.

Примерно в это время у храма снова появился настоятель — Сергей Слепухин. Он решил отремонтировать рассыпающееся здание и обратился к местным властям. Те разрешение дали, но попросили подготовить проект строительных работ.

Это очень дорого. Проект может быть до 3 миллионов. Для села такие деньги никогда не сможем найти. А чтобы строить лицензионными бригадами, 100 миллионов нужно, -- рассказал Сергей Слепухин в интервью телеканалу 360.

В результате, как рассказал настоятель, с чиновниками был найден компромисс: храм реставрируется без проекта, для консервации здания, чтобы не рушилось.

Местные жители помогали в реставрации храма деньгами, материалами, работали сами. За пять лет на ремонт было собрано около 2 миллионов рублей, на которые сделали крышу, положили новую плитку на пол, восстановили иконостас, побелили стены.

В 2017 году в управлении Госохраны объектов культурного наследия поменялся руководитель. После этого отношение к реконструкции изменилось. На объекте побывала комиссия, которая установила, что в храме были закрашены старинные фрески 19-го века.

Настоятель храма утверждает, что консультировался с епархиальным художником, который посоветовал сделать новые фрески. Старые восстановить было бы очень сложно, поэтому их закрасили.

Видео телеканала 360.

Сейчас за самовольную реставрацию Сергею Слепухину грозит штраф в размере 200 тысяч рублей. Продолжать стройку запретили. Кроме того, чиновники потребовали вернуть храму первоначальный облик и восстановить старинные фрески. Это, подсчитали в приходе, обойдётся в несколько сотен миллионов рублей, которыми священнослужители не обладают. Пока неизвестно, как разрешится эта ситуация.