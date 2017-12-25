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Новости Нижнего Тагила

Житель Дегтярска сядет в тюрьму на 21 год за убийство супружеской пары пенсионеров

25 декабря 2017, 23:35Добавить новость
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Жителя Дегтярска признали виновным в совершении убийства пожилой пары. За совершённое преступление подсудимый приговорён к 21 году тюремного заключения.

4 ноября 2016 года житель Дегтярска вместе со знакомыми распивал спиртные напитки в одной из квартир. Для того чтобы докупить алкоголя мужчина отправился в магазин и по пути встретил супружескую пару, у которой попросил денег в долг. Женщина сказала, что за деньгами можно будет зайти попозже.

Когда подсудимый пришёл к пожилой паре за обещанными деньгами, супруг сказал, что никаких денег не будет. Тогда преступник достал нож и нанёс пенсионеру множественные удары по лицу и телу. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Чтобы не оставлять свидетелей, подсудимый убил и пожилую женщину.

Как сообщает СУ СК России по Свердловской области, после задержания убийца признался в содеянном, но потом отказался от данных ранее показаний. К тому же, он начал утверждать, что в момент совершения убийства находился в другом месте, а мотивов для преступления у него не было.

Следствию удалось собрать достаточную доказательную базу, изучив которую, суд признал 36-летнего жителя Дегтярска виновным в совершении убийства двух лиц с целью сокрытия другого преступления. Злоумышленнику назначено наказание в виде 21 года заключения в колонии строго режима. После отбытия срока мужчина в течение 2 лет будет ограничен в свободе передвижении и обязан будет отмечаться в органах полиции.

В рамках гражданского иска подсудимый возместит родственникам убитой пары 2 млн. рублей в качестве компенсации морального вреда и 117 тыс. компенсации причинённого ущерба.

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