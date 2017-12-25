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Новости Нижнего Тагила

Жители Красноуфимска жалуются на испорченные конфеты в подарках от РЖД

25 декабря 2017, 19:30Добавить новость
дети,Новый год,праздник,Свердловская область,подарок,Красноуфимск,жалоба,конфеты
Сотрудники РЖД в Красноуфимске получили новогодние подарки от предприятия. По словам местных жителей, их дети отравились испорченными конфетами из набора.

Рабочие железной дороги из Красноуфимска утверждают, что получили новогодние подарки от РЖД с испорченными конфетами. По словам местных жителей, их дети отравились десертом «Ломтишка».

После жалоб профсоюз подтвердил, что в подарках присутствует продукция с производственным браком.

Как рассказали сотрудники Красноуфимского эксплуатационного локомотивного депо, получившие подарки позднее, к их пакетам прилагались письма от профсоюза. Там было сказано, что десерт «Ломтишка» из набора конфет не соответствует нормам. Производитель признал технологические нарушения в процессе изготовления и попросил изъять продукт из наборов.

В профсоюзе пояснили, что новогодние подарки приходят на предприятие уже укомплектованными. Те же наборы были предоставлены и другим подразделениям Горьковской железной дороги, пишет «Новый День».

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