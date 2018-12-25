63 нарушения правил перевозки детей были выявлены в Нижнем Тагиле за два дня рейда
С 18 по 20 декабря в Нижнем Тагиле прошло профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», в ходе которого были выявлены 63 нарушения правил перевозки детей.
Три дня автоинспекторы проверяли правила перевозки детей до 12 лет. Большая часть нарушений связана с тем, что водители не используют специальные удерживающие устройства для детей, или рост и вес юных пассажиров не соответствует параметрам устройств.
При перевозке детей от 12 лет также были выявлены нарушения. В частности, водители не использовали ремни безопасности при их перевозке. 141 родитель был привлечен к административной ответственности за данное нарушение правил.
Кроме того, семь водителей были задержаны за управление машиной в состоянии опьянения. 45 нарушений ПДД детьми-пешеходами были пресечены.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что дети до 12 лет перевозятся только в специальном удерживающем устройстве, которое должно соответствовать весу и росту ребёнка. С семи лет на заднем сидении ребенок может перевозиться с использованием штатного ремня, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
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