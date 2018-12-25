Анатолий Марчевский останется во главе Екатеринбургского цирка до февраля 2019 года
Сегодня, 19:50ОбществоФото: vk.com/circusekb
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Директор екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский останется в должности директора до 10 февраля 2019 года.
Сюжеты: Екатеринбург
Решение об увольнении Анатолия Марчевского вступит в силу 10 февраля. С приказом об увольнении он был ознакомлен 10 декабря.
Напомним, что решение об увольнении директора принял Росгосцирк, в связи с подозрениями о нецелевом использовании средств и мошенничестве, сообщает «Уралинформбюро».
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