Гражданин Таджикистана женился на жительнице Североуральска во избежание депортации

В августе 2017 года гражданин Республики Таджикистан заключил фиктивный брак с жительницей Североуральска. Мужчина не планировал создание семьи со свой женой. Целью регистрации союза стала легализация пребывания иностранца на территории РФ.

По словам женщины, супруг прожил с ней неделю и переехал к своим землякам.

Прокуратура обратилась с иском о признании брака недействительным в соответствии со статьей 27 Семейного кодекса РФ.

Североуральский городской суд требования прокуратуры удовлетворил.