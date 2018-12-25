Гражданин Таджикистана женился на жительнице Североуральска во избежание депортации
Сегодня, 15:57ОбществоФото: maxpixel.net
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Гражданин Таджикиста женился на жительнице Североуральска для облегчения процедуры легализации его пребывания на территории РФ. Прокуратура признала брак фиктивным.
В августе 2017 года гражданин Республики Таджикистан заключил фиктивный брак с жительницей Североуральска. Мужчина не планировал создание семьи со свой женой. Целью регистрации союза стала легализация пребывания иностранца на территории РФ.
По словам женщины, супруг прожил с ней неделю и переехал к своим землякам.
Прокуратура обратилась с иском о признании брака недействительным в соответствии со статьей 27 Семейного кодекса РФ.
Североуральский городской суд требования прокуратуры удовлетворил.
Решение суда направлено в ЗАГС и в МВД России для решения вопроса законности нахождения иностранца на территории РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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