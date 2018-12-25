«Лидеры России» должны реализовать социально значимый проект для выхода в финал

Конкурсанты флагманского проекта «Лидеры России» должны реализовать социально значимый проект в своей области, это станет обязательным условием участия в финале. Об этом рассказал заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По мнению замглавы администрации президента РФ, таким способом организаторы хотят помочь конкурсантам «почувствовать свою ответственность», сопереживание в данном случае, по мнению Кириенко, играет важную роль.

Владимир Владимирович (Путин) несколько раз говорил, когда ему задавали вопрос: что самое главное для человека, который претендует на роль лидера, на высшие должности в стране? Он сказал, что самые главные качества помимо профессионализма, трудолюбия — он сказал, что важнейшее квалификационное требование — способность чувствовать боль простого человека. Эта возможность сопереживания. Это важная вещь, действительно, важная вещь. Она на лекциях не постигается, заявил замруководителя администрации президента РФ.

Сергей Кириенко подчеркнул значение реализации национальных проектов в жизни людей в регионах.

Люди живут в регионах, не в министерствах и ведомствах. Поэтому вот это понимание того, как устроены не только федеральные органы исполнительной власти, как устроена реальная жизнь в регионах, муниципалитетах подальше от Москвы — это важнейшее требование (к будущим управленцам), подчеркнул он.

Задание для участников не будет носить конкретный характер. Поддержку будущим управленцам окажут Общественная палата, Ассоциация волонтерских центров и Фонд президентских грантов.

Принципиальное условие — до финала участники должны будут реализовать проект и представить соответствующий видеоотчет, пояснил замглавы.