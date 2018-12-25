Нижний Тагил занял 12-е место в рейтинге городов по качеству жизни

При составлении рейтинга блогер учитывал количество бюджетных денег, выделяемых муниципалитетом на одного горожанина. Согласно расчётам Варламова, городской бюджет Нижнего Тагила выделяет на одного жителя по 35,4 тысячи рублей. По словам блогера, данные взяты им из открытых источников.

Согласно данных рейтинга, бюджет Нижнего Тагила соответствует бюджету Стамбула.

Среди лидеров по качеству жизни оказались Москва, Южно-Сахалинск и Санкт-Петербург.

Илья Варламов побывал в Нижнем Тагиле в 2017 году. В своем блоге он подробно написал о своем визите и назвал статью «Очень хороший Нижний Тагил».