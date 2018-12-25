Новый портал «Россетей» позволит оперативно решать целый комплекс задач

Как информируют «Новые известия», благодаря появлению нового ресурса у потребителей появится возможность сообщать специалистам «Россетей» о возникших перебоях и неполадках. Это позволит сократить время на их локализацию и устранение, что в условиях постоянного роста числа климатических аномалий особенно актуально.

Помимо обращений о перебоях в подаче электричества, пользователи портала «Светлая страна» смогут отправить обращение в региональные сетевые компании по вопросам качества снабжения (например, о повторяющихся скачках напряжения в сети или дефектах используемого оборудования).

Вопросы по нарушению электроснабжения решаются максимально быстро. Скорость выполнения остальных заявок тоже очень высока: ответы на обращения будут направляться заявителям в течение восьми дней вместо 30, предусмотренных законом.

Портал «Светлая страна» будет постоянно обновляться и развиваться в процессе работы. Постепенно расширится список тех задач, которые могут быть выполнены с помощью онлайн-обращений. Так, планируется интеграция с сайтом Портал-ТП.рф, посредством которого будущие потребители смогут оставить в электронном виде заявку на подключение к электрическим сетям.