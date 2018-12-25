Общественник из Нижнего Тагила Илья Коровин отправил открытку президенту РФ

По словам Ильи Коровина, он отправил поздравления Владимиру Путину «в рамках правильного воспитания своего сына». Общественник сообщает на своей странице в социальной сети, что «показал пример отношения к Первому лицу».

Надеюсь, когда сын вырастет, жизнь на земле все ещё будет, и Россией будет править более мудрый и достойный человек, нежели чем сейчас. Я никогда при сыне не ругаю Президента, так как считаю это дурной манерой, к которой можно привыкнуть. Президент когда-нибудь сменится, манеры останутся навсегда! написал Илiя Тагильчанинъ.

Общественный деятель из Нижнего Тагила заявляет, что хочет поздравить президента РФ с новогодними праздниками не смотря на повышение цен и снижение зарплат, чтобы подарить сыну «веру в сказку, в светлое будущее и в любовь».

Кроме всего того, что в этом году народ не выбрал нового президента, что поднимаются цены, снижаются зарплаты, все меньше достойной работы, растут тарифы, налоги, сборы.... Кроме того, что на мои письма насчёт восстановления ДОСААФ и создания на его базе Нижнетагильского лётного училища пришёл ответ, что с вами прекращена переписка. И предложили отремонтировать один самолёт за беспроцентный займ. Кроме всего остального,написал общественник.