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Переход на одну смену и увеличение мест: Куйвашев оценил школу №56 Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Переход на одну смену и увеличение мест: Куйвашев оценил школу №56 Нижнего Тагила

Сегодня, 20:19ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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