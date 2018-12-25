Переход на одну смену и увеличение мест: Куйвашев оценил школу №56 Нижнего Тагила

Образовательное учреждение Нижнего Тагила №56 перестало функционировать в 2015 году. Школу закрыли на три года из-за реализации проекта по капитальному ремонту. Около 500 учащихся были распределены по разным образовательным учреждениям. Работы по реконструкции завершились в августе 2018 года. И 1 сентября школа распахнула свои двери для обучающихся.

После капремонта в школе появились 507 новых мест. Данное расширение позволило перейти на первую смену обучения.

В 2018 году Нижний Тагил прошел отбор по предоставлению финансирования на реконструкцию школы. На капитальный ремонт школы №56 было потрачено 96 миллионов 361 тысяча рублей, из них 67 миллионов 452 тысячи рублей – из областного бюджета, 28 миллионов 908 тысяч рублей – из городского бюджета.

Хочу поблагодарить и наше министерство образования Свердловской области, и администрацию города Нижний Тагил за очень качественную работу. Это действительно иной способ, который позволяет увеличить количество мест для обучения, сказал Куйвашев.

Губернатор также отметил, что в Свердловской области продолжается реализация проектов, которые помогают увеличивать на 5 тысяч в год количество мест в образовательных учреждениях.

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов также поучаствовал в осмотре здания. Он отметил, что капитальный ремонт и расширение школ позволяет выполнять указ президента РФ Владимира Путина по устранению в школах второй смены обучения. В Свердловской области, по словам министра, проекты осуществляются по восьми направлениям.