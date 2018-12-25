Продажа алкоголя в Нижнем Тагиле запрещена во время проведения Новогодних праздников

В целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в Нижнем Тагиле ограничена продажа алкоголя в местах скопления народа во время праздничных мероприятий. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации города.

25 декабря 2018 года с 10.00 до 14.00 часов в связи с открытием катка и ёлки у ДК «Салют» запрещена розничная торговля алкогольной продукцией в квадрате: улица Азовская, улица Дунайская, улица Гагарина, улица Левита.

28 декабря 2018 года с 15.30 до 19.30 часов в квадрате: улица Щорса, улица III Интернационала, улица Днепровская, улица Почтовая.

28 декабря 2018 года с 16.00 до 20.00 часов купить алкоголь нельзя будет в квадрате: проспект Мира, улица Горошникова, улица Красноармейская, улица Карла Маркса. В этот день состоится открытие ёлки на Театральной площади. На площади перед КДК «Современник» откроется новогодняя ярмарка. Также открытие ёлки состоится у ДК «Космос» в Северном микрорайоне.

7 января 2019 года с 14.00 до 20.00 часов продажа алкоголя запрещена в квадрате: проспект Мира, улица Горошникова, улица Красноармейская, улица Карла Маркса. В этот день запланированы праздничные мероприятия в честь Рождества в парке имени Бондина, на площади перед КДК «Современник», а также на Театральной площади.