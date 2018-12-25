Решение о строительстве и ремонте школ Нижнего Тагила будет принято 26 декабря

В 2019 году в Нижнем Тагиле будет открыта новая школа на Муринских прудах. Помимо этого, будет разработан проект по строительству школы в Александровском районе. Также планируется реконструкция трех образовательных учреждений. Об этом 25 января при осмотре школы №56 сообщил министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов.

По Нижнему Тагилу завтра будем принимать окончательное решение уже относительно готовности всех нормативно-правовых документов, мы еще в прошлом году рассматривали 72-ю школу и школу в Александровском районе, которая также будет необходима с учетом перспективы строительства жилья. И капитальный ремонт двух школ, если мне не изменяет память, 32 и 24, но боюсь ошибиться. Эти школы мы также определяем в соответствии с нашей программой содействия создания дополнительных мест в образовательных организациях, сказал Биктуганов.

По словам министра, окончательное решение по реализации проектов в Нижнем Тагиле будет принято 26 декабря на совещании в Министерстве образования региона.

Евгений Куйвашев отметил, что в 2019 году завершается строительство школы на Муринских прудах, и в планах правительства – продолжить реализацию подобных проектов.