«Внешторгсервис» собирается вкладывать в соцсферу ЛДНР 150 млн руб ежегодно
В 2017 году власти Киева приняли решение о блокировке въездов и выездов из ДНР и ЛНР. Сейчас большая часть предприятий в непризнанных субъектах контролируется либо представителями власти, либо ЗАО «Внешторгсервис» (ВТС), начавшим работу после введения транспортной блокады.
Как рассказал заместитель командующего ВС ДНР Эдуард Басурин, владельцы предприятий (украинские олигархи) сначала сопротивлялись тому, чтобы компании перешли в руки «Внешторгсервиса». Но в прошлом году ДНР и ЛНР столкнулись с глубоким экономическим кризисом. В тот период многие компании Донецка и Луганска ориентировались на Украину и контролировались местными жителями, а производимая продукция отправлялась за пределы ЛДНР, сообщают “Новые известия”.
Транспортная блокада привела к парализации налаженной работы шахт и предприятий, после чего украинские собственники срочно занялись отзывом опытных управленцев со своих предприятий. В настоящее время дынные предприятия находятся под управлением «Внешторгсервиса», который не только занимается привозом на заводы комплектующих и сырья с территории РФ, но и решает вопрос с персоналом. Разрушенную систему производства пришлось восстанавливать очень быстро. Процесс перехода контролировался местными чиновниками.
С этой целью создали Спецштаб, благодаря которому на простаивавшие предприятия доставляли еду, а дети рабочих получили возможность бесплатного посещения культурных мероприятий и поездок на отдых.
По словам Дениса Пушилина, недавно избранного руководителя «отколовшейся» области Украины, с начала марта прошлого года в ДНР и ЛНР национализации подверглись десятки металлургических и угольных предприятий, ранее находившихся в собственности украинских бизнесменов. По причине транспортной блокады и военных действий производство сократилось, уровень загрузки на тот период составлял 20-80%. Для исправления ситуации предприятия были переданы под управление ЗАО Внешторгсервис.
Как отметил Пушилин, это была единственная компания, захотевшая вернуть к нормальной работе предприятия Донбасса. По информации правительства ДНР и ЛНР, ВТС в данных республиках занимается восстановлением экономики территорий и оказывает населению социальную поддержку. Отмечается, что в конце года между советом министром ДНР и ЗАО «Внешторгсервис» было заключено соглашение «О социально-экономическом партнерстве». По условиям этого документа, «Внешторгсервис» ежегодно будет вкладывать 150 миллионов рублей в социальную сферу. Планы Совмина и ВТС касаются культуры, образования, медицины и спорта.
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