Как рассказал заместитель командующего ВС ДНР Эдуард Басурин, владельцы предприятий (украинские олигархи) сначала сопротивлялись тому, чтобы компании перешли в руки «Внешторгсервиса». Но в прошлом году ДНР и ЛНР столкнулись с глубоким экономическим кризисом. В тот период многие компании Донецка и Луганска ориентировались на Украину и контролировались местными жителями, а производимая продукция отправлялась за пределы ЛДНР, сообщают “Новые известия”.

Транспортная блокада привела к парализации налаженной работы шахт и предприятий, после чего украинские собственники срочно занялись отзывом опытных управленцев со своих предприятий. В настоящее время дынные предприятия находятся под управлением «Внешторгсервиса», который не только занимается привозом на заводы комплектующих и сырья с территории РФ, но и решает вопрос с персоналом. Разрушенную систему производства пришлось восстанавливать очень быстро. Процесс перехода контролировался местными чиновниками.

С этой целью создали Спецштаб, благодаря которому на простаивавшие предприятия доставляли еду, а дети рабочих получили возможность бесплатного посещения культурных мероприятий и поездок на отдых.

По словам Дениса Пушилина, недавно избранного руководителя «отколовшейся» области Украины, с начала марта прошлого года в ДНР и ЛНР национализации подверглись десятки металлургических и угольных предприятий, ранее находившихся в собственности украинских бизнесменов. По причине транспортной блокады и военных действий производство сократилось, уровень загрузки на тот период составлял 20-80%. Для исправления ситуации предприятия были переданы под управление ЗАО Внешторгсервис.