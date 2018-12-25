Житель Артемовского района обвиняется в нанесении пяти ударов ножом полицейскому
Сегодня, 20:58ОбществоФото: pxhere.com
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Мужчина из поселка Буланаш Артемовского района предстанет перед судом по подозрению в причинении вреда здоровья сотруднику ГИБДД.
В феврале 2018 года мужчина пытался воспрепятствовать задержанию сотрудником ГИБДД своего брата. Он нанес пять ударов ножом в шею и спину полицейскому, после чего скрылся. Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.
Вскоре он был задержан правоохранителями. В ходе следствия обвиняемый не признал вину, сообщив, что не ударял сотрудника ГИБДД.
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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