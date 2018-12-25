Житель Артемовского района обвиняется в нанесении пяти ударов ножом полицейскому

В феврале 2018 года мужчина пытался воспрепятствовать задержанию сотрудником ГИБДД своего брата. Он нанес пять ударов ножом в шею и спину полицейскому, после чего скрылся. Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.