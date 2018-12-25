Житель Екатеринбурга принудительно госпитализирован в тубдиспансер по решению суда
Сегодня, 07:30ОбществоФото: pxhere.com
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На диспансерном учёте в Екатеринбурге находился мужчина, страдающий заразной и опасной для окружающих формой туберкулёза, но отказывающийся от обследования и лечения. Для защиты прав граждан на здоровье прокуратура через суд обязала гражданина лечь в больницу.
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В результате прокурорской проверки было установлено, что страдающий туберкулёзом гражданин не соблюдал обязанности, возложенные на него законом, и периодически уклонялся от лечения: отказывался от госпитализации и не принимал необходимые лекарства.
Так как мужчина представлял угрозу для здоровья екатеринбуржцев, следователи через суд добились принудительной госпитализации, сообщает пресс-служба ведомства.
На данный момент житель Екатеринбурга помещён в туберкулёзный диспансер и проходит лечение.
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