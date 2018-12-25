Житель Нижнего Тагила хочет убить Путина за 9 млн рублей: полиция проводит проверку

Один из жителей Нижнего Тагила собирает 9 млн рублей на убийство президента РФ Владимира Путина. Об этом мужчина объявил на своей странице в соцсети. Свое сообщение он называет «доброй вестью».

Ребяты, я к Вам принес добрую весть! Долго в этой жизни не мог разобраться – чем же мне заняться, и в итоге понял. Мы короче тут собираем 9000000 на убийство поганого Путина,пишет тагильчанин.

Также мужчина высказывает негатив в адрес тагильских депутатов.

Свои действия тагильчанин объясняет тем, что «его семья должна жить нормально» и деньги предназначаются ей, так «оттуда он не вернется».

В личной переписке мужчина подтверждает свои намерения и говорит, что сообщение не шутка. Имя владельца карты совпадает с именем автора публикации. (Документы имеются в распоряжении редакции TagilCity.ru).