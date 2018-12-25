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Житель Нижнего Тагила хочет убить Путина за 9 млн рублей: полиция проводит проверку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Нижнего Тагила хочет убить Путина за 9 млн рублей: полиция проводит проверку

Сегодня, 20:13ОбществоАнна ГригорьеваФото: pixabay.com
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