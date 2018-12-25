Житель Нижнего Тагила хочет убить Путина за 9 млн рублей: полиция проводит проверку
Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по факту обращения редакции TagilCity.ru о сборе денег местным жителем для убийства Владимира Путина. Сообщение об этом мужчина разместил у себя на странице в соцсети.
Один из жителей Нижнего Тагила собирает 9 млн рублей на убийство президента РФ Владимира Путина. Об этом мужчина объявил на своей странице в соцсети. Свое сообщение он называет «доброй вестью».
Ребяты, я к Вам принес добрую весть! Долго в этой жизни не мог разобраться – чем же мне заняться, и в итоге понял. Мы короче тут собираем 9000000 на убийство поганого Путина,пишет тагильчанин.
Также мужчина высказывает негатив в адрес тагильских депутатов.
Свои действия тагильчанин объясняет тем, что «его семья должна жить нормально» и деньги предназначаются ей, так «оттуда он не вернется».
В личной переписке мужчина подтверждает свои намерения и говорит, что сообщение не шутка. Имя владельца карты совпадает с именем автора публикации. (Документы имеются в распоряжении редакции TagilCity.ru).
Во избежании нарушения закона об экстремизме в СМИ редакция TagilCity.ru обратилась в Роскомнадзор. Там запрета на публикацию не озвучили и порекомендовали придать ситуацию огласке.
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