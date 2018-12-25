Житель Тугулымского района 14 лет проведёт в колонии за торговлю наркотиками

Согласно материалам уголовного дела, подсудимый в мае 2017 года и в марте 2018 приобрёл с целью сбыта партию наркотиков в крупном размере. Впоследствии посредством «закладки» в кювете у автодороги он сбыл вещество, а также расплатился им с водителем, который согласился подвезти мужчину.