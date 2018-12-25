Житель Тугулымского района 14 лет проведёт в колонии за торговлю наркотиками
Сегодня, 07:00ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На скамье подсудимых Тугулымского районного суда оказался 28-летний местный житель. Мужчину признали виновным в незаконном обороте, приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Следующие 14 лет обвиняемый проведёт в колонии строгого режима.
Согласно материалам уголовного дела, подсудимый в мае 2017 года и в марте 2018 приобрёл с целью сбыта партию наркотиков в крупном размере. Впоследствии посредством «закладки» в кювете у автодороги он сбыл вещество, а также расплатился им с водителем, который согласился подвезти мужчину.
24 декабря 2018 года суд признал жителя Тугулымского района виновным по ст. 228 и 228.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей