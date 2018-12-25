Золотистый стафилококк стал причиной отравления 11 детей в школе №25 в Екатеринбурге
Сегодня, 18:10ОбществоФото: maxpixel.net
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11 учеников школы №25 в Екатеринбурге заболели ОКИ из-за персонала пищеблока. Специалисты Роспотребнадзора выявили у работников норовирус золотистого стафилококка.
Сюжеты: Екатеринбург
В Екатеринбурге в школе №25 из-за массового отравления учеников была проведена проверка Роспотребнадзора. Результаты эпидемиологического расследования показали, что работники пищеблока являются носителями норовируса золотистого стафилококка.
Помимо этого, на пищеблоке выявлены нарушения санитарно-противоэпидемического режима и технологии приготовления блюд.
Носители вируса отстранены от работы. На пищеблоке и в других помещениях проведена дезинфекция. Контактные ученики и сотрудники учреждения находятся под наблюдением.
На должностных лиц и юридическое лицо составлены протоколы. Деятельность ООО «Аппетит» приостановлена с 21 декабря, сообщает «Областная газета».
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