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Золотистый стафилококк стал причиной отравления 11 детей в школе №25 в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Золотистый стафилококк стал причиной отравления 11 детей в школе №25 в Екатеринбурге

Сегодня, 18:10ОбществоФото: maxpixel.net
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