Золотистый стафилококк стал причиной отравления 11 детей в школе №25 в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в школе №25 из-за массового отравления учеников была проведена проверка Роспотребнадзора. Результаты эпидемиологического расследования показали, что работники пищеблока являются носителями норовируса золотистого стафилококка.

Помимо этого, на пищеблоке выявлены нарушения санитарно-противоэпидемического режима и технологии приготовления блюд.

Носители вируса отстранены от работы. На пищеблоке и в других помещениях проведена дезинфекция. Контактные ученики и сотрудники учреждения находятся под наблюдением.