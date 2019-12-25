Мэр Нижнего Тагила подарил юному спортсмену смартфон на Новый год
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Он подарил сотовый телефон юному пловцу Сергею Цвелеву, сообщает администрация города.
Владислав Пинаев приехал в ФОК «Президентский», где занимается воспитанник спортивно-адаптивной школы имени Михалины Лысовой — Сергей Цвелев. Мальчик посещает секцию плавания, за три года он завоевал второй юношеский разряд по плаванию, а недавно — бронзовую медаль на соревнованиях.
Мальчик мечтал о телефоне с выходом в интернет. Его мечту накануне Нового года осуществил мэр Нижнего Тагила.
У каждого ребенка мечты должны сбываться, поэтому мы присоединились к акции «Елка желаний. Я надеюсь, что Сергей продолжит заниматься спортом и добьется отличных результатов!сказал Пинаев.
Акция «Елка желаний» проходит по всей России и направлена на помощь детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей и детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.