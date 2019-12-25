Мэр Нижнего Тагила подарил юному спортсмену смартфон на Новый год

Владислав Пинаев приехал в ФОК «Президентский», где занимается воспитанник спортивно-адаптивной школы имени Михалины Лысовой — Сергей Цвелев. Мальчик посещает секцию плавания, за три года он завоевал второй юношеский разряд по плаванию, а недавно — бронзовую медаль на соревнованиях.

Мальчик мечтал о телефоне с выходом в интернет. Его мечту накануне Нового года осуществил мэр Нижнего Тагила.

У каждого ребенка мечты должны сбываться, поэтому мы присоединились к акции «Елка желаний. Я надеюсь, что Сергей продолжит заниматься спортом и добьется отличных результатов!сказал Пинаев.