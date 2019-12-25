«На нас возложили всю ответственность». О чём молчат учителя Нижнего Тагила

Вернувшись из юго-восточной Азии, Андрей Калинин начал поиски себя, которые привели его в только что построенную школу № 100. Путешествия заменил учительский кабинет ОБЖ, а мечты о стартапе — канал на Youtube. Телефон за 20 тысяч рублей, штатив, микрофон и школьная доска на заднем фоне — всё, что надо для записи видео о системе образования. Свой блог Андрей видит исключительно как «способ заявить о себе, как о человеке неравнодушном к детям».

Я понял, что проблем в образовании много. Меня прямо захлестнуло. Я настолько в это втянулся, что вопрос финансовой выгоды от канала я убрал,поделился Калинин.

«На школу свалили всё»

По словам Андрея, многие родители считают, что школа должна делать всё — воспитывать, обучать, кормить — заниматься детьми на 100%. Коллеги разделяют его точку зрения.

Государство и общество возложило на педагогов всю ответственность за воспитание и обучение детей, освободив родителей полностью от какой-либо ответственности. Учителя отвечают за все — за то, как ребенок переходит дорогу за руку с мамой, за то, что он делает в социальных сетях, находясь дома с родителями, за то, что приобретает в магазинах на родительские деньги, сообщила завуч одной из школ города.

Директор школы № 32 Галина Масликова считает, что качественное взаимодействие детей, родителей и учителей может дать результаты. Также она отметила, чтобы этого достичь, необходима поддержка со стороны родителей.

Есть родители, которые, действительно, перекладывают ответственность на школу. Не одно столетие бытует мнение «школа всему научит», но всё равно хотелось бы всегда видеть в лице родителей поддержку,сказала Масликова.

«Связаны руки»

В интервью с TagilCity.ru Андрей Калинин назвал ещё одну проблему систему образования — «учителям сильно связали руки». Он считает, что в данное время у детей есть права, но нет обязанностей, у учителей — наоборот. Как сказал Андрей, преподаватели ущемлены в правах, а лишнее слово — жалобы, санкции… С ним согласилась его коллега из другой школы:

Действующий закон об образовании вообще не позволяет администрации школы отчислить ни малолетнего лодыря, даже если тот до 15 лет вообще ни разу не явился на урок, ни наказать родителей, если ребенок представляет угрозу окружающим детям и нарушает права других детей на получение образования. Мы слишком избаловали родителей, когда научили их жаловаться во все инстанции, не вставая с дивана и не ведая при этом, что творит их чадо.

«Бумажная волокита»

Много времени занимает работа с документами и отчётами. Как сказал Андрей Калинин, эти часы он бы лучше потратил на занятия и общение с детьми.

Она [бумажная работа] не связана с образованием. Вместо того, чтобы с детьми заниматься, я сижу и смотрю в компьютер. Они спрашивают меня что-то, а я — в компьютере. Я не должен работать с бумагами, писать отчеты,сообщил Калинин.

По мнению директора школы № 32, отказаться от бумажной работы сотрудники образовательных учреждений не могут, даже если сильно хотят. К обязательным документам преподавателей она отнесла электронные журнал и дневник, рабочие программы и календарно-тематическое планирование, а у классного руководителя к этим «бумажкам» добавляется ещё план руководства и различные мониторинги учеников.

Очень бы хотелось разгрузить педагогов, но жизнь такова, что на самом деле требуются аналитические материалы, которые собирает сам учитель и администрация школы,сообщает Галина Масликова.

Управление образования, напротив, считает, что у учителей минимум бумажной работы — классные журналы и дневники.

В Нижнем Тагиле во всех школах используется АИС «Сетевой город.Образование». Это очень удобно. Одна информационная система заменила классные журналы, дневники учащихся. Даже планирование уроков можно вести в данной системе, рассказала заместитель начальника управления образования Елена Беляева.

«Знания для жизни»

В рамках образовательного процесса Андрей Калинин предлагает ввести дополнительные занятия, например, йогу, финансовую и экологическую грамотность, уроки по самообороне. Также необходимо объяснять, так называемые, бытовые вопросы: как заплатить, что купить, куда пойти. Эти знания, по его мнению, ученики могу применять в реальной жизни.

Дети выходят из школы, со знаниями, которые в реальной жизни не имеют применения. У нас связаны руки — есть учебник, есть программа, мы должны ее выдавать,поделился Андрей Калинин.

По данным управления образования, идея дополнительных занятий уже реализована: на уроках «Технология», «Обществознание», «Литература», «Русский язык» изучаются вопросы этикета, а на физкультуре ученики узнают некоторые элементы единоборств.

«Подготовка к будущей профессии»

В современной системе образования Андрей Калинин видит проблему самоопределения детей.

Мы должны с пятого класса начинать разговаривать с ребенком и выявлять, чем он хочет заниматься, способности, таланты и так далее. На этапе школьного возраста мы должны понять, чем хочет заниматься ребенок и уже в седьмом классе начать готовить его к будущей профессии, говорит преподаватель ОБЖ.

Видео Видео: Скриншот видео на Youtube канале Калинин про школу

Его коллега объяснила, что в школах и сейчас идёт работа с профориентацией учеников. Кроме работы психолога, который своими методами выявляет направленность ребёнка, существуют уроки «Моя будущая профессия» или «Самоопределение». Также в России действует программа «Билет в будущее» — дети посещают техникумы, колледжи, дни открытых дверей в вузах.

Кроме того, по данным управления образования, школьники активно принимают участие в онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию «ПроеКТОриЯ». Данные мероприятия проводятся при участии представителей крупнейших компаний и ведущих вузов страны.

«Под контролем»

Большой проблемой для преподавателей является заинтересованность детей, правда, не уроками, а своими смартфонами и другими цифровыми устройствами. Андрей Калинин считает, что в школах должна быть продлёнка в идеале до шести часов вечера. При этом пребывание в учебном учреждении это время должно быть полезным: сделать уроки, погулять, посетить творческие занятия и позаниматься спортом. Чтобы это реализовать, по словам преподавателя, в школе должен быть специалист.

Соответственно, ребенок в шесть-семь часов приходит домой сытый, сделавший уроки, начитанный. А сейчас, в лучшем случае они сделают уроки и садятся за компьютер, говорит Андрей.

В управлении образования назвали требования для организации групп продлённого дня: наличие помещений для игр, чтения, выполнения домашнего задания, обеспечение питьевого режима и ставка воспитателя группы (это только часть). В этом учебном году в 20 школах Нижнего Тагила работают такие группы.