На содержание кладбищ в Нижнем Тагиле в 2020 году потратят 28 миллионов рублей

Согласно документации, исполнитель должен косить траву, вырубать кустарники, сухие деревья, убирать мусор, очищать дороги от снега, высаживать цветы на территории колумбарной стены и Мемориала Славы на кладбище «Центральное».

Работы будут проходить на кладбищах «Висимское», «Пихтовые горы», «Центральное», «Южное», «Северное», «Юго-Западное», а также на присоединённых территориях: в посёлках Уралец, Висимо-Уткинск и Еква, в сёлах Елизаветинское, Серебрянка, Верхняя Ослянка, Сулем, в деревнях Захаровка, Заречная, Усть-Утка и Баронская.

Контракт действует до 31 декабря 2020 года.

Дата окончания подачи заявок — 9 января.