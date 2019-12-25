На содержание кладбищ в Нижнем Тагиле в 2020 году потратят 28 миллионов рублей
Сегодня, 12:11ОбществоФото: pixabay.com
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24 декабря администрация Нижнего Тагила разместила закупку по поиску подрядчика на оказание услуг по содержанию кладбищ в 2020 году. Стоимость контракта — 28,1 миллиона рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Согласно документации, исполнитель должен косить траву, вырубать кустарники, сухие деревья, убирать мусор, очищать дороги от снега, высаживать цветы на территории колумбарной стены и Мемориала Славы на кладбище «Центральное».
Работы будут проходить на кладбищах «Висимское», «Пихтовые горы», «Центральное», «Южное», «Северное», «Юго-Западное», а также на присоединённых территориях: в посёлках Уралец, Висимо-Уткинск и Еква, в сёлах Елизаветинское, Серебрянка, Верхняя Ослянка, Сулем, в деревнях Захаровка, Заречная, Усть-Утка и Баронская.
Контракт действует до 31 декабря 2020 года.
Дата окончания подачи заявок — 9 января.
Напомним, на содержание кладбищ в 2019 году было выделено 24,7 миллиона рублей, а в 2018 году — 28 миллионов рублей.
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