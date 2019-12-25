Не хотел видеть бывшего жены. Почему военный из Екатеринбурга решился на убийство

Инцидент произошел в ночь на 15 июля в подъезде многоквартирного дома проспекте Академика Сахарова в Академическом. На на голове, шее, груди, животе и ногах погибшего Артема обнаружены множественные колотые раны.

Брат убитого предположил, что причиной убийства могло стать желание Селезнева улучшить свои жилищные условия. Он и его супруга уговаривали Артема отказаться от отцовства. В этом случае Селезнев, при усыновлении двух детей, мог получить военный сертификат на жилье.

Однако подсудимый эту информацию опроверг, заявив, что состав семьи не влияет на улучшение каких-либо жилищных условий. А в декабре 2019 года он собирался брать военную ипотеку.

По версии следствия, конфликт между мужчинами возник на почве личной неприязни. Артем по решению суда после развода получил право видится с детьми. Однако Селезнев не хотел, чтобы он приходил к ним домой, поэтому решился на убийство.