Нижний Тагил вошел в топ региона по качеству работы детских садов

Опрос проводился на сайте независимаяоценкакачества.рф, родителя было предложено ответить на 17 вопросов анкеты. Они касались качества услуг, предоставляемых в детсадах, доступности информации об образовательном учреждении, вежливости работников ДОУ. В опросе приняли участие почти 200 тысяч свердловчан.

По результатам независимой оценки в детсадах будет проведена работа по устранению замечаний.

Это дает возможность образовательным организациям посмотреть, как оценивают их родители как заказчики образовательных услуг, понять, куда им двигаться, что сделать лучше, комфортнее для детей, для семьи, рассказала Людмила Золотницкая, председатель родительского комитета региона.