Пинаев представил Росселю проект реконструкции музеев Нижнего Тагила

Эдуард Россель начал совещание с фразы «Я рад поприветствовать земляков», а после этого углубился в историю рода Демидовых. Также сенатор представил коллегам директора международного Демидовского Фонда Марию Розанову, которая тоже участвовала в заседании.

Эдуарду Росселю презентовали проект Нижнетагильского музея-заповедника и музея-завода Фото: tagilcity.ru

На совещании был вновь представлен проект Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Директор музея Эльвира Меркушева самостоятельно провела краткую презентацию.

Мы планируем ориентироваться не только на жителей города и области, а всей страны. Это совершенно новое и уникальное пространство,рассказала Меркушева.

Презентация проекта Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Фото: tagilcity.ru

После этого Маргарита Кузовкова представила проект эко-индустриального технопарка «Старый Демидовский завод» с сердцем в заводе-музее. Она продемонстрировала проекты восстановления уникальных механизмов, использовавшихся на местных производствах. Также был показан проект восстановления пристани в деревне Усть-Утка.

Фото: tagilcity.ru

Хочу поблагодарить Эдуарда Эргартовича за поддержку проекта. Я очень рад, что есть понимание. Тема крайне интересная. Тема мировая. Как раз 300-летие города — повод начать,заявил Владислав Пинаев.

Эдуард Россель тоже остался доволен итогами совещания и отметил, что проделана огромная проектная работа.

Вы покажете эти проекты рабочей комиссии на области. Это отличное дополнение к туристической линии: Невьянск — Нижний Тагил — рабочие посёлки — гора Белая,заявил Россель.

Также член Совета Федерации ещё раз подчеркнул уникальность проекта и отметил, что уже можно начинать писать техническое задание для проектирования индустриального парка. Однако добавил, что сроки никто не называет.

Мы — металлургическая страна, а у нас нет музея, и вообще во всём мире нет такого музей, который мы задумали. Если этим займутся специалисты, которые уже разрабатывали музеи, то мы сможем сделать грамотное техническое задание. Сроки никто не называет. Надо бы к 300-летию, было нам начинать. Есть пословица: «Хорошая мысля приходит опосля». Вот у нас такой же случай,рассказал Россель.