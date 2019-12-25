Под Нижним Тагилом умер 22-летний солдат-срочник из Серпухова
Сегодня, 15:13ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Серпухове 25 декабря похоронили 22-летнего солдата-срочника. Молодой человек проходил службу в воинской части под Нижним Тагилом, пишет Ока.fm.
Сюжеты: Нижний Тагил
Молодой человек служил в ракетных войсках. В телефонных разговорах с матерью он рассказывал, что служба дается ему тяжело. У него с детства было слабое здоровье, однако молодого человека признали годным к службе в армии.
Когда мать приехала на присягу, оказалось, что сын попал в больницу. В медучреждении молодому человеку становилось хуже. Спасти его медикам не удалось. Причиной смерти, по предварительным данным, стала менингококковая инфекция.
Близкие покойного намерены добиваться расследования инцидента военной прокуратурой.
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