Проект парка на Муринских прудах в Нижнем Тагиле прошел общественное обсуждение
В Нижнем Тагиле 4 декабря состоялось общественное обсуждение проекта парка в микрорайоне «Муринские пруды», сообщает пресс-служба мэрии.
Разработчик плана по благоустройству — МБУ «Тагилгражданпроект». Тагильчанам был представлен 3D-проекта ландшафтного парка. Горожане в целом одобрили предложенный вариант, но попросили учесть ряд пожеланий. В частности, установить в парке спортивные тренажеры, предусмотреть площадку для выгула собак и места для стационарной торговли. Проект будет доработан с учетом поступивших замечаний и в феврале следующего года направлен на госэкспертизу.
Напомним, на площади 7,6 гектара разместятся велосипедные дорожки, зоны отдыха для тагильчан с детьми, детские площадки, места для катания на роликах, будет создана комфортная городская среда для людей с ОВЗ. Также в парке установят светодиодное освещение и оснастят территорию камерами видеонаблюдения системы «Безопасный город».