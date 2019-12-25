Проект парка на Муринских прудах в Нижнем Тагиле прошел общественное обсуждение

Разработчик плана по благоустройству — МБУ «Тагилгражданпроект». Тагильчанам был представлен 3D-проекта ландшафтного парка. Горожане в целом одобрили предложенный вариант, но попросили учесть ряд пожеланий. В частности, установить в парке спортивные тренажеры, предусмотреть площадку для выгула собак и места для стационарной торговли. Проект будет доработан с учетом поступивших замечаний и в феврале следующего года направлен на госэкспертизу.