Шансонье Новиков допрошен по делу о махинациях при возведении поселка «Бухта Квинс»

В качестве подозреваемого на скамье подсудимых находится его бывший приятель экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов.

На допросе Новиков пояснил, что знаком с Шилимановым с начала 1990-х годов. Для возведения малоэтажного поселка «Бухта Квинс», по словам певца, он лишь дал землю и более ни в каких делах, связанных со строительством не участвовал.

Какие-то дивиденды должен был получить по окончании строительства, компенсацию за землю и прибыль с построенных объектов,уточнил Новиков.

Также он добавил, что «вложил туда еще 83 млн рублей собственных средств» для достройки поселка, а также бесплатно рекламировал его.

Я не дошел до такого, как Киркоров и Басков, кошачий корм рекламировать! Я всегда говорил, что я поэт и мне нет дела до этого. Но тут я переступил через себя и пошел на это рекламирование, чтобы не тратить деньги пайщиков, которых и так не было,отметил на допросе шансонье.

По поводу своего сына, который занимал пост председателя ПЖСК «Бухта Квинс», а также был в числе соучредителей фирм «Дигитал-Ай» и «ЭлитСтрой», участвовавших в строительстве поселка, Новиков заявил, что тот везде был «номинальным лицом».

Когда певцу задали вопрос о деньгах пайщиков «Бухты Квинс», которые выводились из проекта, он ответил, что всеми денежными средствами занималась помощница Шилиманова Лариса Ассонова.

Напомним, что уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору» было возбуждено в 2015 году из-за махинаций с деньгами пайщиков «Бухты Квинс». Пострадавшими по этому делу стали 65 пайщиков и само юрлицо ЖСК «Бухта Квинс».

Изначально в мошенничестве обвинялись трое — Новиков, его деловой партнер, экс-замминистра экономического развития Свердловской области Михаил Шилиманов и его помощница Лариса Ассонова.

По основному делу материалы дважды направлялись в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, но каждый раз их возвращали на доследование. В результате на скамье подсудимых теперь только Михаил Шилиманов. В новом обвинительном заключении говорится, что шансонье и его сын либо были не осведомлены о действиях Шилиманова, либо были введены в заблуждение.