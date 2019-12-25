Стадион «Екатеринбург Арена» передан в собственность Свердловской области
Сегодня, 19:15ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области завершена процедура передачи Екатеринбург Арены на баланс региона, сообщает пресс-служба МУГИСО.
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Специально для передачи спортивного объекта было создано государственное автономное учреждение Свердловской области с одноимённым названием. В собственность региона были включены 24 объекта, в том числе здание самого стадиона.
По распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева все объекты стадиона должны были быть переданы Свердловской области до 1 января 2020 года.
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