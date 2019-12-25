Свердловская область внесла оргвзнос за Универсиаду-2023 в Екатеринбурге

Глава региона пояснил, что правительство региона выполнило обязательства перед Международной федерацией студенческого спорта. Оргвзнос в размере 20 млн евро уплачен федерации.

Что касается санкций, Куйвашев отметил, что на спортивное мероприятие уже потрачены немалые деньги и вряд ли кто-то откажется от проекта.