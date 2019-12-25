Свердловская область внесла оргвзнос за Универсиаду-2023 в Екатеринбурге
Сегодня, 19:43ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о возможности отмены Универсиады-2023 в Екатеринбурге из-за санкций WADA и о том, что правительство региона уплатило транш за проведение мероприятия, пишет znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Глава региона пояснил, что правительство региона выполнило обязательства перед Международной федерацией студенческого спорта. Оргвзнос в размере 20 млн евро уплачен федерации.
Что касается санкций, Куйвашев отметил, что на спортивное мероприятие уже потрачены немалые деньги и вряд ли кто-то откажется от проекта.
Санкции касаются мероприятий, которые должны пройти в будущем, а не тех, по которым все соглашения уже подписаны. Закон обратной силы не имеет, сказал губернатор.
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