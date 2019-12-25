Тагильские семьи приглашаются для переоформления выплат на первого ребенка

Ежемесячные выплаты положены семьям со среднедушевым доходом на каждого члена не более 23,5 тысяч рублей. То есть в семье из трех человек общий доход не должен превышать 70 тысяч рублей. В 2019 году такие выплаты получали 1800 тагильских семей, в следующем году их количество уменьшится до 450. Выплата действует для детей, родившихся позже 1 января 2018 года. По новым правилам они будут получать 11,5 тысяч в месяц.