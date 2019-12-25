Тагильские семьи приглашаются для переоформления выплат на первого ребенка
С начала 2020 года в России меняются правила ежемесячных выплат на первого ребенка. Управление соцполитики Нижнего Тагила предлагает родителям переоформить выплату на новый срок, сообщает ИА «Все новости».
Ранее поддержка действовала до достижения ребенком 1,5 лет. Со следующего этот срок продлен до трехлетнего возраста.
Ежемесячные выплаты положены семьям со среднедушевым доходом на каждого члена не более 23,5 тысяч рублей. То есть в семье из трех человек общий доход не должен превышать 70 тысяч рублей. В 2019 году такие выплаты получали 1800 тагильских семей, в следующем году их количество уменьшится до 450. Выплата действует для детей, родившихся позже 1 января 2018 года. По новым правилам они будут получать 11,5 тысяч в месяц.
Для переоформления документов нужно обратиться в отделения соцзащиты по адресам: Металлургов, 16, Окунева, 22, Карла Маркса, 42. Приемные дни будут открыты и в праздники — с 1 по 8 января с 9 до 17 часов. Справки по телефонам: 33-32-26, 42-18-23, 25-68-83.