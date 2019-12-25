Терюшков: спорт в Москвовской области на подъеме

Так, в Подмосковье получают развитие более сотни различных спортивных видов, а девять с половиной тысяч атлетов представляют регион в сборных страны. Например, подмосковные боксеры возвратились с недавнего чемпионата мира с ворохом наград.

Дополнительная нагрузка, которую добровольно берут на себя спортсмены, — это встречи с детьми и мастер-классы для воспитанников местных кружков и секций. По мнению чиновника, это служит дополнительной мотивацией для ребенка, который только начинает путь в спорте. "Одно дело - увидеть спортсмена по телевизору, другое дело — иметь возможность лично пожать ему руку", - сказал Терюшков «Советскому спорту».

Другим важным фактором притяжения звезд стал второй форум «Живу спортом», который в этом году был в статусе всероссийского. По словам Терюшкова, форум воплощает в жизнь идею о том, что жизнь каждого человека неразрывно связана со спортивными занятиями начиная с детского сада.

Участников форума принял Дом правительства региона, что тоже по-своему символично, ведь Московская область всегда притягивала спортивные встречи мирового уровня.

Для этого создана богатейшая инфраструктура, а пользоваться ей могут жители. Ледовые дворцы выросли не только в Подольске, Балашихе и Мытищах, но и в Красногорске, Реутове. Каток в Коломне называют в числе пяти самых скоростных в мире, неслучайно он принял чемпионаты по конькобежному спорту и Европы, и мира.

В свою очередь жители участвуют в местных соревнованиях по бегу, велоспорту, триатлону и другим видам. Растет число граждан, активно занимающихся теми или иными видами, соответственно, расширяется инфраструктура: 120 физкультурных центров уже насчитывает регион, строят новые парки для скейтбординга и даже танцев.