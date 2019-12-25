В Екатеринбурге визит семьи к нейропсихологу закончился дракой
В столице Урала визит семьи к нейропсихологу привел к конфликту. Специалист утверждает, что на нее набросились клиенты, пишет портал Е1.
Клиентка рассказала, что пришла с детьми к специалисту, ведущему прием по адресу улица Космонавтов, 45б, однако женщина была чем-то недовольна и отказалась их принимать, вытолкав из кабинета. Женщина поделилась, что специалист поцарапала ее маму, вырывала из рук телефон и не давала вести запись конфликта.
Нейропсихолог видит ситуацию иначе. Она пояснила, что на прием был записан один ребенок, а привели двоих. Клиентка сразу же с порога стала возмущаться тем, что ее попросили разуться. По словам специалиста, клиентов заранее предупреждают о необходимости принести сменную обувь.
Кроме того, оказалось, что клиентам нужен психоневролог, а это врач. Нейропсихолог не является медиком. По этой причине в приеме было отказано.
Но, когда клиент считает, что «он всегда прав» — это по меньшей мере странно. Прав в чем, в том, что не знает к кому он записан? В том, что считает, что, придя в частный кабинет, имеет право нарушать работу людей, ведущих там занятия? В том, что может с кулаками нападать на сотрудников, за то, что те просят спокойно покинуть помещение, так как они пришли не по адресу?поделилась специалист.