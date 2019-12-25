В Екатеринбурге визит семьи к нейропсихологу закончился дракой

Клиентка рассказала, что пришла с детьми к специалисту, ведущему прием по адресу улица Космонавтов, 45б, однако женщина была чем-то недовольна и отказалась их принимать, вытолкав из кабинета. Женщина поделилась, что специалист поцарапала ее маму, вырывала из рук телефон и не давала вести запись конфликта.

Нейропсихолог видит ситуацию иначе. Она пояснила, что на прием был записан один ребенок, а привели двоих. Клиентка сразу же с порога стала возмущаться тем, что ее попросили разуться. По словам специалиста, клиентов заранее предупреждают о необходимости принести сменную обувь.

Кроме того, оказалось, что клиентам нужен психоневролог, а это врач. Нейропсихолог не является медиком. По этой причине в приеме было отказано.