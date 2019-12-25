В Нижнем Тагиле 550 бездомных прошли дезинфекцию в санпропускнике
Сегодня, 13:31ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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550 человек без определенного места жительства в 2019 году прошли дезинфекцию в санпропускнике Нижнего Тагила, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Санпропускник расположен по адресу улица Верхняя Черепанова, 109. Там есть дезинфекционные камеры, позволяющие проводить обработку одежды. В Роспотребнадзоре отметили, что мероприятия в санпропускнике позволяют держать эпидемиологическую ситуацию на нужном уровне. Мероприятия финансируются из муниципального бюджета.
В санпропускнике бездомные могу помыться, переодеться. Белье и средства гигиены для нуждающихся в санпропускник могут принести тагильчане.
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